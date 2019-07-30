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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
Reuters
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
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توفيت الحاجة هدية محمد الزين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وطلبت والدة البشير في أيامها الأخيرة، من المجلس العسكري زيارة ابنها في محبسه، ولكنها لم تتمكن من ذلك، وفقا لصحيفة "باج نيوز" السودانية.

وتدهورت حالتها الصحية ليتم نقلها إلى المستشفى، في أم درمان، إلى أن توفيت مساء أمس الاثنين.

ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.

وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشيروفاة الحاجة هدية والدة الرئيس السوداني المعزول

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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