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العثور على زورق غامض على سواحل شرق ليبيا

أخبار العالم العربي

العثور على زورق غامض على سواحل شرق ليبيا
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عثرت السلطات الليبية في شرق البلاد على زورق نفاث حديث مهجور قرب ميناء الزويتينة النفطي، ولم تتعرف السلطات على أصحاب هذا الزورق الغامض الذي نشر مقطع مصور له.

وأفيد في وقت لاحق بوجود احتمال أن يكون الزورق أبحر من مالطا، وذلك لوجود اسم عاصمة الجزيرة فاليتا عليه.

يذكر أن أدلة ظهرت في أكثر من مناسبة عن توغل قوات خاصة بريطانية وفرنسية وأمريكية داخل ليبيا بهدف الاستطلاع وجمع معلومات عن تحرك الجماعات الإرهابية، وقد تكون لهذا الزورق علاقة بمثل هذه المهمات، خاصة إذا ثبت عدم وجود صاحب محلي له.

المصدر: RT

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