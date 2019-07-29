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قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن عن تنفيذها غارات على قوات حفتر

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قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن عن تنفيذها غارات على قوات حفتر
Reuters HANI AMARA
المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق محمد قنونو
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أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق عن تنفيذ غارات جوية على قوات تابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، محمد قنونو، في بيان نشر على صفحة عملية "بركان الغضب" على موقع "فيسبوك"، إن "سلاح الجو الليبي نفذ اليوم أربع طلعات قتالية"، استهدفت قوات حفتر في محيط مثلث عين زارة بضواحي طرابلس، وخطوط إمداد لها في محيط مزدة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الليبية.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لضربات جوية نفذتها قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

ولا تزال الاشتباكات بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق مستمرة في محيط العاصمة طرابلس منذ عدة أشهر على الرغم من دعوات المجتمع الدولي لوقف القتال فورا.

المصدر: RT

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