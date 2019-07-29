الحوثيون يعلنون استهداف القوات السعودية جنوب غربي المملكة بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ باليستي استهدف تجمعات للجيش السعودي غربي عسير، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في تدوينة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا نوع (بدر F) استهدف تجمعات الجيش السعودي ومخازن الأسلحة في منطقة الدائر غرب عسير".

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر F على تجمعات الجيش السعودي فى منطقة الدائر غرب عسير — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) 29 июля 2019 г.

وأكد يحيى سريع أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية".

وأضاف المتحدث باسم قوات الحوثيين أن القصف "سبب انفجارات ضخمة هزت المنطقة وهروع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الاستهداف، وسط حالة من الهلع والرعب في صفوف العدو"، مشيرا إلى أن مصادر استخباراتية أكدت سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي.

وكانت الجماعة أعلنت، يوم الأحد، تنفيذ هجوم جديد بطائرات مسيرة مفخخة، على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

المصدر: قناة "المسيرة" + فيسبوك