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مصر تغلق معبر رفح في الاتجاهين

أخبار العالم العربي

مصر تغلق معبر رفح في الاتجاهين
RT
معبر رفح البري
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قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة ليوم واحد فقط.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، في بيان، إن المعبر سيكون مغلقا يوم الاثنين، حسبما تم الإبلاغ به من قبل الجانب المصري، دون أن توضح سبب الإغلاق.

وأفادت الوزارة بتأجيل إعلان الحافلات التي كان من المقرر أن تسافر يوم 29 يوليو، إلى يوم الثلاثاء 30 من الشهر نفسه.

المصدر: الداخلية الفلسطينية

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