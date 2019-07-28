مصر تغلق معبر رفح في الاتجاهين

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة ليوم واحد فقط.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، في بيان، إن المعبر سيكون مغلقا يوم الاثنين، حسبما تم الإبلاغ به من قبل الجانب المصري، دون أن توضح سبب الإغلاق.

وأفادت الوزارة بتأجيل إعلان الحافلات التي كان من المقرر أن تسافر يوم 29 يوليو، إلى يوم الثلاثاء 30 من الشهر نفسه.

تنويه عاجل: إغلاق معبر رفح غداً الإثنين:



تُنوه وزارة الداخلية والأمن الوطني أن معبر رفح البري سيكون مغلقاً غداً الإثنين في الاتجاهين، وذلك حسبما تم الإبلاغ به من قبل الجانب المصري.



وعليه يؤجل إعلان الحافلات التي كانت مقررة للسفر غداً، إلى يوم الثلاثاء المقبل 7/30. — الداخلية الفلسطينية (@moigovps) 28 июля 2019 г.

المصدر: الداخلية الفلسطينية