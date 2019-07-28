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وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز (صور)

أخبار العالم العربي

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز (صور)
Reuters
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
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توفي الأمير بندر بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وهو والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبد العزيز، عن سن ناهز 95 عاما.

ونشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَ أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللَّهُم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله".

كما نشر رجل الدين السعودي، عائض القرني، تغريدة أرفقها بصورة للأمير الراحل، قدم فيها التعازي للعاهل السعودي.

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

المصدر: "تويتر"

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