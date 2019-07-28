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مجزرة مرورية تخلف 9 قتلى في الجزائر (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

مجزرة مرورية تخلف 9 قتلى في الجزائر (فيديو + صور)
Screenshot/ Youtube
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لقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث مرور مروع إثر اصطدام شاحنة مقطورة بحافلة لنقل المسافرين، في منطقة أولاد صابر، بمدينة سطيف شمال الجزائر.

وسارعت 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثث والجرحى إلى المستشفيات المجاورة.

كما توجه عدد كبير من سكان المنطقة إلى مستشفى "سعادنة عبد النور" من أجل التبرع بالدم والتضامن مع الجرحى.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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