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الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن "الأصوات النشاز"

أخبار العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن
Reuters / Mohamad Torokman
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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دانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات، اليوم الأحد، ما وصفته بـ"الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين للقضية ولصمود الشعب على الأرض".

وحذرت الرئاسة "الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب الفلسطيني وصورته وصورة الأشقاء الناصعة".

وتوجهت الرئاسة في بيان صحفي إلى "العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب وقضيته الوطنية".

وثمنت الرئاسة "مواقف السعودية في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف".

المصدر: وفا

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