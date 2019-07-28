قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن طهران ترحب بإعلان ممثل السعودية في الأمم المتحدة استعداد بلاده للحوار مع إيران "لكن ينبغي إرفاق ذلك الموقف بإجراءات عملية".

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وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه "على الرغم من المواقف السعودية المعادية لإيران، إلا أننا نرحب بإعلانها عدم إثارة التوتر في المنطقة لكن هذا الأمر رهن بالإجراءات السعودية المقبلة في المنطقة... نعتبر السعودية منفصلة عن السياسات الأمريكية ضد إيران في هذه المرحلة".

تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية جاءت ردا على تصريحات سابقة للمبعوث السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عن استعداد الرياض لإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية وإيران.

المصدر: RT