"العسكري الانتقالي" و"قوى التغيير" يختتمان زيارة لجوبا (صور)

اختتم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له صباح اليوم زيارة رسمية لدولة جنوب السودان استغرقت يومين بدعوة من الرئيس سلفاكير ميارديت.

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ورافق دقلو الملقب "حميدتي" خلال الزيارة ممثلان اثنان عن "قوى التغيير"، هما إبراهيم الأمين، وأحمد ربيع، إلى جانب رئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، ونائب رئيس اللجنة السياسية، الفريق ياسر العطا.

وأوضح الكباشي في تصريح صحفي أن الوفد أجرى مباحثات مع رئيس دولة جنوب السودان تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد فيها سلفاكير اهتمامه بالسلام والاستقرار في السودان، وحث على الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية لتجاوز الفراغ السياسي والعمل على استكمال العملية السلمية بالبلاد.

RT

وأضاف الكباشي أن الوفد أجرى أيضا خلال الزيارة لقاء مع "الحركة الشعبية شمال"، اتفق فيه الطرفان على إيصال المساعدات للمناطق المتأثرة بالحرب، وإسقاط الأحكام الغيابية الصادرة بحق المنتسبين للجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى، والعفو عن المسجونين سياسيا من كافة الحركات المسلحة.

وفي ذات السياق، كشف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري عن لقاء لوفد المجلس مع وفد "الحركة الشعبية، جناح عبد العزيز الحلو"، مشيرا إلى أن ظروف المرض حالت دون انضمام الحلو إلى وفد الحركة.

المصدر: إعلام المجلس العسكري الانتقالي