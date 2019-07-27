النيران تلتهم غابات الجزائر! (فيديو)

التهمت حرائق اندلعت شمال الجزائر، الأسبوع الماضي، عشرات الهكتارات من الغابات والأشجار المثمرة وخلايا النحل، كما نفقت عشرات الحيوانات المصنفة ضمن المحميات البرية.

وأشارت مصالح الغابات والحماية المدنية في مدينة البويرة إلى أن 10 بلديات من أصل 45 مستها الحرائق، بما فيها وسط المدينة الذي حاصرته النيران من الجهتين الجنوبية والغربية، بحر الأسبوع الماضي.

وعانت ولاية تيزي وزو خلال الأسبوع المنقضي، من موجة حرائق مهولة مست عشرات البلديات، كما خلفت خسائر كبيرة في الغابات والأشجار المثمرة.

وأتت موجة الحرائق على ما لا يقل عن 2000 شجرة مثمرة، إلى جانب مئات الهكتارات من الغابات.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية عن تجنيد كل الوسائل والعتاد، بما في ذلك الاستنجاد بمروحيات الوحدة الجوية، للسيطرة على الحرائق.

وأدى حريق اندلع أول أمس الخميس، بقرية أم لعلو ببلدية تيسمسيلت، إلى إتلاف أكثر من 9 هكتارات من الحبوب.

وفي مدينة عين الدفلى، التهمت الحرائق قرابة 990 هكتارا من الغطاء النباتي منذ مطلع يونيو، وهي مساحة أكبر بكثير من تلك التي التهمتها النيران خلال صيف العام الماضي، حسبما ذكره اليوم الأربعاء محافظ الغابات المحلي.

المصدر: "الخبر" + "فيسبوك"