مبعوث بوتين للشرق الأوسط يجتمع مع سفراء السعودية والإمارات واليمن

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اجتماعا مع سفراء السعودية، رائد قرملي، والإمارات، معضد حارب الخييلي، واليمن، أحمد سالم الوحيشي.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن بوغدانوف، الذي يتولى أيضا منصب نائب وزير الخارجية، استقبل السفراء الـ 3 بطلب منهم، مشيرة إلى أن المحادثات تناولت "تبادلا مفصلا للآراء حول الأوضاع العسكرية السياسية والإنسانية، التي تتشكل في الجمهورية اليمنية".

وأضاف البيان أن أطراف الاجتماع أكدت "ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي تم التوصل إليه نتيجة المفاوضات اليمنية في السويد في ديسمبر 2018، إضافة إلى تطبيق القرارين 2451 و2452 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ويمر اليمن منذ أغسطس العام 2014 بحرب مستمرة بين قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة إيرانيا والتي تسيطر على العاصمة صنعاء من جهة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي يؤيدها منذ مارس 2015 التحالف العربي بقيادة السعودية، فيما تشكل الإمارات ثاني أكبر قواته.

واستضافت بلدة ريمبو السويدية من 5 حتى 13 ديسمبر 2018 مشاورات سلام يمنية برعاية الأمم المتحدة، تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة وسحب كل المسلحين منه، ووقف إطلاق النار في كامل أراضي المحافظة. كما تم التوصل إلى تفاهم بشأن تخفيف حدة التوتر في تعز وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إليها، بالإضافة إلى اتفاق حول تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين.

المصدر: RT