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نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل إلى قصر قرطاج (فيديو)

أخبار العالم العربي

نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل إلى قصر قرطاج (فيديو)
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نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة من المستشفى العسكري في العاصمة إلى قصر قرطاج، وسط تواجد أمني مكثف وحضور عدد كبير من المواطنين.

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وستقام مراسم جنازة وطنية للسبسي غدا السبت انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بحضور عدد من قادة الدول "الشقيقة والصديقة" وممثلي منظمات دولية وإقليمية إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية.

وتوفي السبسي أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما، تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية. وأعلنت تونس الحداد 7 أيام.

وأدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليمين الدستورية ليشغل منصب رئيس الدولة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

المصدر: RT

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