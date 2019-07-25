الحوثيون يعلنون شن هجوم واسع جنوب السعودية والتحالف العربي يتحدث عن إسقاط درون في اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تنفيذ هجوم جديد على مطار أبها الدولي جنوب السعودية، بينما تحدث التحالف العربي بقيادة المملكة عن إسقاط درون في أجواء اليمن أطلقه الحوثيون.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة".

وأضاف سريع أن العملية "استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى"، مشيرا إلى إصابتها "بدقه عالية... وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح سريع أن هذا الهجوم يأتي "ردا على جرائم" التحالف العربي بقيادة السعودية "وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم، والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية".

وختم سريع بالقول: "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا، ولهذا نكرر دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت، مساء اليوم، "من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف المملكة".

وجدد المالكي، حسب بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية "تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية"، موضحا أن "توجيهها صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمدها استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية، توقع المليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي".

واستهجن المالكي ادعاءات الحوثيين التي يخرجون بها بين يوم وآخر، والتي تحدثت "كذبا وزيفا" عن استهداف مطارات ومواقع عسكرية، لافتا إلى أن القوات الحوثية "عجزت في الواقع عن الوصول إليها".

المصدر: RT + واس