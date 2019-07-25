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رؤساء عرب ينعون الرئيس التونسي الراحل

أخبار العالم العربي

رؤساء عرب ينعون الرئيس التونسي الراحل
الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
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نعى رؤساء عرب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 93 عاما.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة السبسي وللشعب التونسي، حيث أكد على "المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور".

وأشار إلى أن "الرئيس التونسي ستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا".‏ 

من جهته، قال أمير قطر تميم بن حمد في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "خالص العزاء والمواساة للشعب التونسي الشقيق في وفاة المغفور له، بإذن الله، الرئيس الباجي قايد السبسي. كما أشاطر أسرته الكريمة حزنها في هذا المصاب سائلين الله للفقيد الرحمة والجنة".

ونعى الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، الراحل عبر صفحته على موقع "فيسبوك" قائلا: "رحم الله رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قايد السبسي، وتلقاه بواسع غفرانه، ورزق أهله جميل الصبر والسلوان".

وأضاف: "أصدق التعازي لعائلته وأصدقائه وللشعب التونسي الذي فقد اليوم رئيسه".

ودعا الشعب التونسي إلى "تناسي وإلغاء كل الخصومات في هذه الظروف الدقيقة والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة ولا شيء غير ذلك".

المصدر: RT

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