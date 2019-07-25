وفاة قائد الفدائيين في مصر وأول من أوقع بأسير إسرائيلي في السويس (صورة)

توفي، اليوم الأربعاء، محمود عواد، قائد الفدائيين وأحد أبطال المقاومة الشعبية في محافظة السويس بمصر إبان حرب 1973.

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وحصل الفدائي المصري على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات، وهو بطل العمليات الفدائية خلف خطوط العدو بسيناء عقب النكسة في 1967، وأول من أوقع بأسير إسرائيلي، وبطل معركة 24 أكتوبر 1973 في السويس.

يذكر أنه في هذا العام، توفي عدد كبير من رموز حرب أكتوبر 1973، من بينهم المقاتل المصري عبد الرحمن القاضي، صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر، والتي يرفع فيها سلاحه مبتهجا بالنصر، وقائد سلاح الصاعقة في الجيش المصري خلال فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر اللواء أركان حرب، نبيل شكري، ومحمد محمد عبد السلام العباسي، أول من رفع العلم المصري فوق خط بارليف في حرب 1973، والمصور الصحفي مكرم جاد الكريم، الذي اشتهر بالصورة التاريخية التي التقطها للحظة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات.

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المصدر: الوطن