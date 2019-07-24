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رئيس الحكومة البريطانية الجديد: جدي كان يعمل مزارعا في مصر

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة البريطانية الجديد: جدي كان يعمل مزارعا في مصر
Reuters HANNAH MCKAY
بوريس جونسون
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قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، خلال حوار صحفي مع برنامج "يحدث في مصر" في وقت سابق، أن جده كان يعمل مزارع قطن بالدلتا في مصر.

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وذكر جونسون خلال حوار سابق له مع الإعلامي المصري، شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن الجذور التاريخية التي تربط عائلته بمصر، حيث عمل جده مزارعا للقطن عام 1935.

وقال جونسون: "لدينا علاقات صداقة مع مصر منذ أمد طويل، وأنا هنا لأن مصر تمثل لي جانبا شخصيا لأن أجدادي التقوا هنا في القاهرة، وجدي كان مزارعا للقطن في الدلتا عام 1935".

وأضاف قائلا: "كان جدي يجلس في الاستراحة بأحد الفنادق هنا، ومرت جدتي بموقف أقدم فيه شخص على مضايقتها وكانت تجيد الجودو، فقامت بضرب هذا الشخص. وبعد هذا الموقف، قرر جدي أنها السيدة المناسبة له، وبالتالي فإن هناك علاقات تاريخية تتمثل في قصة أجدادي هنا في هذا البلد في مصر".

المصدر: "إم بي سي مصر"

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