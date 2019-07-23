الحوثيون ينفون تبعيتهم لإيران

نفى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، تبعية الجماعة لإيران أو أي جهة أخرى.

ونقلت وكالة "سبأ" التي يديرها الحوثيون عن المشاط قوله إن "ما يتعلق بالمزاعم الواهية بالتبعية لإيران، والتي يعرف أصحابها أنها زائفة، هي مجرد أسطوانة تكرر ونحن نؤكد أنه لا توجد أي تبعية لإيران".

وأكد المشاط الاستعداد الكامل لوقف الهجمات الصاروخية والجوية على السعودية مقابل "نفس الخطوات" من قبل الطرف الآخر، وتسهيل وصول المساعدات الأساسية عبر الموانئ البحرية، ومن ثم "الولوج في عملية سياسية في ظل أجواء هادئة".

وجاء ذلك خلال لقاء المشاط مع رئيس وفد مجموعة الأزمات الدولية، روبرت مالي، والوفد المرافق له في صنعاء.

المصدر: وكالة "سبأ" في صنعاء