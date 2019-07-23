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 مسؤول عراقي يكشف لـRT أعداد المختفين قسريا

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 مسؤول عراقي يكشف لـRT أعداد المختفين قسريا
Reuters KHALID AL-MOUSILY
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كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنس العزاوي، اليوم الثلاثاء، أعداد العراقيين المختفين قسريا خلال الأعوام 2017 و 2018 و2019.

وقال العزاوي لـRT إن "المفوضية سجلت خلال العامين والنصف الأخيرين   7663 حالة اختفاء قسري"، مبينا أن "الذين تأكد وجودهم في المعتقلات والسجون يبلغ عددهم 652".

وأضاف أن "هذه الأرقام لا تشمل الذين اختفوا في فترة وجود تنظيم داعش، كما لا تشمل محافظات إقليم كردستان العراق".

وأشار العزاوي إلى "وجود عراقيل تمنع المفوضية من الوصول إلى المختفين قسريا، حيث لا يوجد تعاون من قبل بعض المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن السجون والمعتقلات بحجة الإجراءات الأمنية".

ودعا الحكومة العراقية إلى ضرورة "مساعدة المفوضية في الوصول إلى حقيقة المختفين قسريا ومساعدة عوائلهم في معرفة مصيرهم ومحاسبة المقصرين".

 

المصدر: RT

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