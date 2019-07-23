الحوثيون: سلاح الجو المسير شن عملية واسعة ضد قاعدة الملك خالد بالسعودية

أعلن موقع "المسيرة نت" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أن سلاح الجو المسير نفذ صباح اليوم، عملية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير جنوب السعودية.

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ونقل عن الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن "الطيران المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف 2k عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير مستهدفا رادارات ومواقع عسكرية أخرى".

وقال العميد سريع إن الطائرات أصابت أهدافها بدقه عالية.

وأشار إلى "أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غاره جوية".

وهذه العملية هي الرابعة منذ منتصف الشهر الحالي التي يستهدف فيها سلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية.

المصدر:"المسيرة نت"