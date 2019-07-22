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شاهد "المقاتل والسلاح".. الجيش المصري ينشر فيديو حماسيا لقواته المسلحة

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نشر المتحدث باسم الجيش المصري، فيديو حماسيا للقوات المسلحة المصرية بعنوان "شعب أصيل" من إعداد إدارة الشؤون المعنوية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.

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وعُرض الفيديو على صفحة المتحدث العسكري المصري، بعد أن عرض خلال وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر الكلية الحربية بالقاهرة، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.

المصدر: RT

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