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الجبير: تصرفات إيران مرفوضة

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الجبير: تصرفات إيران مرفوضة
Reuters
عادل الجبير
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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الأحد إن على إيران أن تدرك أن تصرفاتها، بما في ذلك احتجاز سفينة بريطانية، أمر مرفوض تماما.

وقال الجبير على تويتر: "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف الجبير: "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية، أمر مرفوض تماما وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".

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وتأتي تصريحات الجبير تعليقا على الوضع القائم في منطقة الخليج إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، "لعدم التزامها" بقوانين الملاحة البحرية.

المصدر: رويترز

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