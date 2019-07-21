الجبير: تصرفات إيران مرفوضة

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الأحد إن على إيران أن تدرك أن تصرفاتها، بما في ذلك احتجاز سفينة بريطانية، أمر مرفوض تماما.

وقال الجبير على تويتر: "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف الجبير: "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية، أمر مرفوض تماما وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".

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وتأتي تصريحات الجبير تعليقا على الوضع القائم في منطقة الخليج إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، "لعدم التزامها" بقوانين الملاحة البحرية.

المصدر: رويترز