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مسؤول عراقي لـRT: انسحاب قوة أمريكية من الأنبار

أخبار العالم العربي

مسؤول عراقي لـRT: انسحاب قوة أمريكية من الأنبار
Reuters
قوات أمريكية في العراق
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كشف عضو مجلس محافظة الأنبار، عيد عماش، اليوم الأحد، عن انسحاب قوة أمريكية من قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار.

وقال عماش لـRT إن "القوة انسحبت اليوم من أطراف قضاء الرطبة دون معرفة الأسباب"، مبينا أن "القوة كانت تمتلك برجا لرصد ومراقبة تحركات تنظيم داعش".

وأضاف أن "هذا الانسحاب من الممكن أن يؤثر على عملية مراقبة ورصد عناصر التنظيم الإرهابي ويسهل تحركاهتهم رغم وجود القوات الأمنية العراقية.

وأكد المسؤول أن "وجود القوات الأمنية في الرطبة يحتاج إلى تعزيز وتكثيف الجهود لمنع أي تحرك لعناصر داعش، وسد أي فراغ أمني".
المصدر: RT

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