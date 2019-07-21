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الجيش السوري يصد هجمات مسلحة وانتحارية في ريف إدلب‏

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يصد هجمات مسلحة وانتحارية في ريف إدلب‏
Globallookpress Stringer
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الحكومية تصدت فجر اليوم الأحد لهجوم شنته مجموعات إرهابية ‏انطلقت من عابدين وقيراطة باتجاه القصابية التي حررها الجيش مؤخرا في ريف ‏إدلب الجنوبي.‏

وذكرت صحيفة "الوطن" أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع المسلحين أسفرت عن مقتل العديد منهم وجرح آخرين ودمرت لهم ‏عربتين مصفحتين ومركبة مشاة قتالية ودبابة "تي-62".‏

وأشارت وكالة "سانا" إلى أن المجموعات الإرهابية استخدمت في هجومها  انتحاريين بأحزمة ناسفة وعربات ومدرعات، وأن الاشتباكات ‏انتهت بإفشال الهجوم والقضاء على الانتحاريين قبل وصولهم إلى ‏أهدافهم.‏

وذكرت "سانا" أن التنظيمات الإرهابية المهاجمة اعتدت بعدد من الصواريخ على مدينة محردة وبلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المكان.

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وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش رصدت أماكن إطلاق القذائف وردت عليها برميات مدفعية وصليات صاروخية ودمرت عدة منصات إطلاق ونقاطا محصنة لإرهابيي "النصرة" و"الحزب التركستاني" في الحويجة ودوير الأكراد والسرمانية في أقصى شمال غربي حماة.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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