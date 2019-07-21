باحث عراقي لـRT: التصعيد الأخير بين لندن وطهران قد يؤجل المؤتمر الدولي الذي دعا إليه العراق

رجح رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري، تأجيل المؤتمر الدولي الذي دعا إليه العراق لإنهاء التوتر بين واشنطن وطهران نتيجة التصعيد بين إيران وبريطانيا.

وقال الشمري لـRT إن "المقترح الذي طرحه العراق لعقد مؤتمر دولي لإنهاء التوتر أو تخفيفه بين الولايات المتحدة وإيران، قد يؤجل في الوقت نتيجة التصعيد الأخير بين بريطانيا وإيران".

وأضاف أن "المؤتمر يتعلق بكل هذه الأزمة العالمية ولا يمكن أن يكون من دون بريطانيا التي هددت بفرض عقوبات على إيران، كما أن هناك تلميحات إيرانية برفض الجلوس في هذه الفترة للحوار".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أمس السبت في حديث لـRT، أن دولا أوروبية وعربية تتفق مع العراق في رؤيته تجاه الأزمة الأمريكية الإيرانية، ومساعيه للوساطة.

المصدر: RT