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البحرين تستعد لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة وردع الخطر الإيراني

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البحرين تستعد لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة وردع الخطر الإيراني
Kingdom of Bahrain Ministry of Foreign Affairs / twitter
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أكدت البحرين استعدادها لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية بالتعاون مع واشنطن ووارسو، ووصف الاجتماع بأنه فرصة لبحث سبل ردع الخطر الإيراني وضمان أمن الملاحة في الخليج.

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وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، أن الاجتماع الذي تستضيفه المملكة سيعقد خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الولايات المتحدة وبولندا وبمشاركة أكثر من 60 دولة، وهو نتاج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، الذي انعقد بمبادرة من واشنطن في مدينة وارسو في فبراير الماضي.

واعتبرت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به البحرين للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكا منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية.

وشددت الخارجية البحرينية على أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني، وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين سيطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري في مضيق هرمز.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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