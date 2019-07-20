 
مباشر

مسعود بارزاني: كردستان لن تصبح مقرا للإرهاب أبدا

أخبار العالم العربي

مسعود بارزاني: كردستان لن تصبح مقرا للإرهاب أبدا
Reuters Ari Jalal
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5ga

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أن "كردستان لن تصبح أبدا مقرا للإرهاب، وأن أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار مواطنيها المخلصين".

ودعا بارزاني في بيان له، تعليقا على اعتقال منفذي حادث إطلاق النار في أربيل، "الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم إلى داخل إقليم كردستان وألا يكونوا سببا لإلحاق الأذى بشعب كردستان".

وقال بارزاني: "أحيي بشدة أبطال الأسايش ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان التي تمكنت من إلقاء القبض على الجناة بأقرب وقت وأثبتت بأنها محل للثقة والفخر".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في وقت سابق السبت، عن إلقاء القبض على شخصين متهمين باغتيال نائب القنصل التركي في أربيل.

إقرأ المزيد
سلطات كردستان العراق تلقي القبض على متهمين باغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل
سلطات كردستان العراق تلقي القبض على متهمين باغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا