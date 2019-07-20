دانت البحرين بشدة احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز، مطالبة إيران بالكف عما وصفته بـ"التصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة" والإفراج عن الناقلة فورا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية البحرينية اليوم السبت، حيث جددت الوزارة تأكيد "وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتضامنها معها ضد كل ما يهدد مصالحها وفي الحفاظ على كافة حقوقها".

وشدد البيان على ضرورة "توقف إيران عن هذه الأعمال غير المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة الملاحة البحرية".

ودعت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها وإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين".

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وفي وقت سابق أعلنت لندن أنها سترد بطريقة مدروسة وقوية على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، محذرة من أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة.

المصدر: الخارجية البحرينية