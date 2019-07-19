إصابة نحو 100 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أصيب نحو 100 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية إن 97 شخصا أصيبوا بجراح مختلفة، منها 49 إصابة بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة 4 مسعفين وصحفيين.

وقال مراسلنا إن المصور الصحفي رامي مصران أصيب برصاصة في وجهه أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال تغطيته للمواجهات شرق البريج وسط قطاع غزة.

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وذكر أن 3 إصابات جرى تحويلها إلى مستشفى الشفاء نظرا لخطورتها.

وقد توافد آلاف الفلسطينيين إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الـ 67 لمسيرات العودة والتي تحمل اسم "جمعة حرق العلم".

ووصل المشاركون إلى خمس نقاط برفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا تلبية لدعوة من الهيئة العليا وكسر الحصار، التي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات.

المصدر: RT + وكالات