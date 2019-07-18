نشر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، بيانا أعلنت فيه أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على قضايا فساد.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن العراقيين الأربعة هم ريان الكلداني، ووعد قدو، ومحافظين سابقين، هما نوفل حمادي السلطان، وأحمد عبد الله الجبوري.

Treasury sanctions persons associated with serious human rights abuse and corrupt actors in Iraq https://t.co/9YLBFbreXm — Treasury Department (@USTreasury) July 18, 2019

من جهته، قال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد، وأنها ستستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية، والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم من الثقة العامة لملء جيوبهم وتعزيز سلطتهم على حساب مواطنيهم".

وأضاف، أن "هؤلاء الأشخاص ارتكبوا انتهاكات ضد الأقليات في مناطق كانت تخضع لسيطرة داعش، وأن هذه العقوبات تثبت تضامن الإدارة الأمريكية مع جميع العراقيين الذين يعارضون الفساد وانتهاكات الحقوق".

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية