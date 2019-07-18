اليمن.. توصل الأمم المتحدة إلى اتفاق مع الحوثيين لاستئناف توزيع الأغذية

أعلن مدير برنامج الغذاء العالمي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن لاستئناف توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها.

وقال مدير البرنامج العالمي ديفيد بيزلي، لمجلس الأمن الدولي، إن "الاتفاق سيتيح توزيع الأغذية بسرعة في صنعاء، رغم أن الجانبين لم يوقعا رسميا على الاتفاق بعد".

وأضاف، "أستطيع أن أقول إننا أحرزنا تقدما كبيرا.. هناك نحو 30 مليون شخص يعيشون في اليمن، يعاني أكثر من ثلثيهم من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يعني 20 مليون امرأة ورجل وصبي وفتاة".

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من جهته، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من "الوضع الإنساني الوخيم والمتدهور" في اليمن، وقال، إن "وقف إطلاق النار الهش في ميناء الحديدة قد يسمح لنا أخيرا بالتركيز على العملية السياسية قبل نهاية هذا الصيف".

ويعاني الملايين في اليمن من سوء التغذية بعد 4 سنوات من الحرب الأهلية، إلا أن الأمم المتحدة علقت عمليات توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين الشهر الماضي بعد اتهامات بـ"اختلاسات" وعدم إيصال المساعدات لمستحقيها.

المصدر: أ ف ب