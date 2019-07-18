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القاهرة: 50 قطعة سرقت من المتحف المصري في أحداث 2011 بحثا عن الزئبق الأحمر

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القاهرة: 50 قطعة سرقت من المتحف المصري في أحداث 2011 بحثا عن الزئبق الأحمر
AFP MAHMOUD kHALED
المتحف المصري
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قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، إن أكثر من 50 قطعة أثرية سرقت من المتحف المصري بميدان التحرير، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف وزيري في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أنه تم استرداد نحو أكثر من 40 قطعة من هذه المسروقات، "والباقي هيرجع يعني هيرجع".

ولفت المسؤول المصري إلى أن مرتكبي هذه السرقات اقتحموا المتحف في ذلك الوقت من السقف، ثم كسروا صناديق العرض الزجاجية بحثا عن مقتنيات مثل الزئبق الأحمر.

المصدر: "صدى البلد"

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