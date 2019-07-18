قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، إن أكثر من 50 قطعة أثرية سرقت من المتحف المصري بميدان التحرير، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف وزيري في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أنه تم استرداد نحو أكثر من 40 قطعة من هذه المسروقات، "والباقي هيرجع يعني هيرجع".

ولفت المسؤول المصري إلى أن مرتكبي هذه السرقات اقتحموا المتحف في ذلك الوقت من السقف، ثم كسروا صناديق العرض الزجاجية بحثا عن مقتنيات مثل الزئبق الأحمر.

المصدر: "صدى البلد"