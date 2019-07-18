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بالفيديو.. سجال حاد في البرلمان اللبناني

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. سجال حاد في البرلمان اللبناني
Reuters Sharif Karim
البرلمان اللبناني- أرشيف
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وقع سجال حاد في البرلمان اللبناني اليوم الخميس، خلال الجلسة الثالثة لمناقشة موازنة العام 2019، التي من المتوقع أن يتم التصويت عليها مساء اليوم الخميس.

وحصل تلاسن بين عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، وعضو تكتل "الكتائب" النائب نديم الجميل (نجل الرئيس الراحل بشير الجميل)، تطور إلى شجار  منقول على شاشات التلفزة اللبنانية، قبل أن يتدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويضبط الوضع.

وفي التفاصيل، أن الجميل قاطع عون خلال كلمته، فما كان من الأخير إلا أن قال له: " لا تساجلني... اذهب للعب أمام منزلك"، ليحتدم السجال بشكل كبير.

المصدر:وسائل إعلام لبنانية

 

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