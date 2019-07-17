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موجة الحر تتسبب بحرائق في الضفة وغزة

أخبار العالم العربي

موجة الحر تتسبب بحرائق في الضفة وغزة
Reuters
حريق- أرشيف
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أدت موجة الحر المترافقة مع رياح خمسينية تضرب المنطقة إلى اندلاع حرائق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى انفجار مولد كهربائي في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، واندلاع حريق كبير عملت طواقم الدفاع المدني على السيطرة عليه، وقد أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

كما تم اخلاء منازل في مستوطنة "شافي شومرون" في نابلس شمال الضفة الغربية بسبب الحرائق، وأغلقت محاور الطرق بشكل كامل.

موجة الحر تتسبب بحرائق في الضفة وغزة
RT
اشتعال الحرائق بين بلدة عصيرة الشمالية ودير شرف شمال نابلس

وكانت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية حذرت من موجة حر غير معتادة تضرب البلاد، اليوم الأربعاء، ما يستدعي اتخاذ احتياطات خاصة.

وتشمل موجة الحر، ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة قد تصل إلى 40 درجة، واشتدادا في سرعة الرياح بقوة 40 كم/ الساعة، إلى جانب غبار مرافق للرياح، ما قد يسهل نشوب حرائق في المزروعات والجبال.

المصدر: RT+ وكالات

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