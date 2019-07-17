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الحوثيون يعلنون استهداف مطار جيزان السعودي بطائرات مسيرة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف مطار جيزان السعودي بطائرات مسيرة
Reuters
أرشيف
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أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطار جيزان، بجنوب غربي السعودية، ما أدى لتعطل الملاحة فيه.

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وأفاد الناطق باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سرعي، عبر بيان على "فيسبوك"، أن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة صباح اليوم الأربعاء بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار جيزان الإقليمي، وقد أصابت أهدافها بدقة​​​...وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح أن الطائرات المسيرة "استهدفت أهدافا عسكرية مهمة".

المصدر: وكالات 

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