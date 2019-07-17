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"العسكري" و"التغيير" في السودان يوقعان على الاتفاق السياسي

أخبار العالم العربي

RT
توقيع الاتفاق السياسي في السودان
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وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية.

وقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نيابه عن المجلس العسكري، وأحمد ربيع، عضو تجمع المهنيين، عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وتشمل الوثيقة التي تم الاتفاق حولها هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، التي من المقرر أن تستمر 3 سنوات.

وأعلن الطرفان في مؤتمر صحفي مشترك، الاتفاق على كافة تفاصيل الوثيقة السياسية الخاصة بهياكل الحكم، فيما تم إرجاء الإعلان على الوثيقة الدستورية إلى ما بعد اجتماعات يوم الجمعة المقبل.

ووصف حميدتي، التوصل إلى التوقيع على الاتفاق بـ"اللحظة الحاسمة والتاريخية لكل الشعب السوداني".

من جانبه قال الوسيط الإفريقي، محمود لباد، إن التوقيع على اتفاق كبير يشكل خطوة كبيرة تمهيدا للخطوة الثانية.

RT
RT
RT

المصدر: RT

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