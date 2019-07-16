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انهيار سقف جامع في حلب خلال صلاء العشاء

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انهيار سقف جامع في حلب خلال صلاء العشاء
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جامع القدومي في حي الجديدة بمدينة حلب السورية
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أفادت مصادر سورية محلية، مساء الثلاثاء، بانهيار سقف جامع القدومي في حي الجديدة بمدينة حلب، أثناء صلاة العشاء، في حادث أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.

وأوضحت المصادر أن سقف الجامع الواقع في مفرق ساحة التنانير، انهار على المصلين، ما تسبب في إصابة العشرات بينهم أطفال، وأشارت إلى أن بعض الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر من المدينة أن وحدات من الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث وتعمل على إخراج المصابين من الجامع.

المصدر: RT

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