إيران تعلق على إمكانية استهدافها السعودية والإمارات حال اندلاع حرب في الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطقة، معتبرا أن السعودية والإمارات تشاركان في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلاده.

وأشار ظريف، في مقابلة مع قناة "BBC" البريطانية، نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن إيران والولايات المتحدة كانتا على وشك حرب بينهما، حيث قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أوقف هجوما على مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من تنفيذه، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة لقوات بلاده من قبل الحرس الثوري، يوم 20 يونيو.

وأوضح ظريف أن ترامب تم تحذيره مسبقا من أن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها، في حال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ أي خطوات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.

وتابع ظريف، مجيبا عن سؤال حول طبيعة الخطوات الإيرانية المحتملة وإمكانية استهدافها حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات: "لا نتخذ إجراءات عشوائية... الولايات المتحدة تشن حاليا حربا اقتصادية على إيران، وهناك دول تقدم لها مساعدة لوجستية واستطلاعية، وهذا يعني أنها أيضا تشارك في هذه الحرب".

وتابع ظريف، ردا على سؤال توضيحي حول إمكانية استهداف السعودية والإمارات: "لا أعتقد أنه سيكون هناك أحد في مأمن حال اندلاع الحرب في المنطقة، لكن دعونا نتجنب الحرب، ولا نحتاج إلى نشوبها".

المصدر: BBC