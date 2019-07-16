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مصادر: طيران التحالف العربي يقصف مقر الكلية الحربية بشمال العاصمة اليمنية

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مصادر: طيران التحالف العربي يقصف مقر الكلية الحربية بشمال العاصمة اليمنية
YouTube / WAM
مقاتلة للتحالف العربي العامل في اليمن
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قصف طيران التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، مقر الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن مصدر عسكري يمني.

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وقال المصدر إن طيران التحالف "شن غارتين على مبنى الكلية الحربية في منطقة الروضة بمديرية بني الحارث شمال صنعاء"، لافتا إلى أن الغارتين ألحقتا أضرارا واسعة في مباني الكلية، التي تعرضت لقصف متكرر منذ انطلاق عمليات التحالف العربي، تحت قيادة السعودية، في 26 مارس 2015.

فيما كشفت وسائل إعلام إلكترونية موالية للحكومة اليمنية الشرعية أن مقاتلات التحالف استهدفت "مخازن سرية ومنصات لإطلاق الطائرات المسيرة" التابعة لـ"مليشيات الحوثي".

ونقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر خاصة به أن الحوثيين حولوا الكلية الحربية "إلى مواقع لتخزين الطائرات المسيرة، وكذلك لإخفاء طائرات حربية قديمة قامت المليشيا بتفكيكها".

المصدر: سبوتنيك + المشهد العربي

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