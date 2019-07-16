تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة قديمة ومعبرة لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم "القاعدة"، التقطت في فترة شبابه عام 1971 عندما كان يدرس في جامعة أوكسفورد ببريطانيا.

وربما ما يلفت الانتباه لهذه الصورة التي تداولتها عدة مواقع في عام 2016، أنها تظهر بن لادن في صورة مناقضة تماما لمظهره المعروف في فترة تطرفه لاحقا، حتى مقتله على يد قوة أمريكية خاصة في مخبأه بمدينة أبوت آباد الباكستانية عام 2011.

المصدر: RT