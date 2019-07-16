 
مباشر

أسامة بن لادن في حقبة أوكسفورد!

أخبار العالم العربي

أسامة بن لادن في حقبة أوكسفورد!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4p1

تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة قديمة ومعبرة لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم "القاعدة"، التقطت في فترة شبابه عام 1971 عندما كان يدرس في جامعة أوكسفورد ببريطانيا.

وربما ما يلفت الانتباه لهذه الصورة التي تداولتها عدة مواقع في عام 2016، أنها تظهر بن لادن في صورة مناقضة تماما لمظهره المعروف في فترة تطرفه لاحقا، حتى مقتله على يد قوة أمريكية خاصة في مخبأه بمدينة أبوت آباد الباكستانية عام 2011.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة