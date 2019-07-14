أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده تعمل على ضمان أمن سفنها شرق المتوسط رغم كل التهديدات، لافتا إلى أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في مصر وتحركات السعودية والإمارات.

وقال أردوغان، في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام في اسطنبول، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، إن تركيا "مستمرة في اتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة محاولات تجاهل حقوق ومصالح تركيا وجمهورية قبرص التركية شرق المتوسط".

وأشار إلى أن سفينتي التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز"، وسفينة "بربروس خير الدين باشا" البحثية، مستمرة في عملها في المنطقة رغم جميع التهديدات.

وأضاف الرئيس التركي: "هناك وحدات من القوات البحرية والجوية التركية تعمل على ضمان أمن هذه السفن".

وأردف أردوغان، مواصلا حديثه في السياق نفسه، أن تركيا "تتابع عن كثب جميع التطورات في دول المنطقة وعلى رأسها إسرائيل ومصر وليبيا والجزائر وتونس"، وكذلك "جميع تحركات السعودية والإمارات في منطقة الخليج".

وأردف أن بلاده تتابع أيضا جميع الأحداث في جنوب آسيا في أفغانستان وباكستان والهند، كما تتابع عن كثب قضية العقوبات الأمريكية على إيران، وكل ما يحدث في البلقان وشرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى، لأن جميع التطورات في تلك المناطق "يصل تأثيرها إلى تركيا".

المصدر: الأناضول