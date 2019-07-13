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المالكي مجددا أمينا عاما لحزب "الدعوة" العراقي!

أخبار العالم العربي

المالكي مجددا أمينا عاما لحزب
Reuters THAIER AL-SUDANI
كربلاء، العراق، أرشيف
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أعاد حزب الدعوة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، انتخاب نوري المالكي، أميناً عاماً للحزب، خلال الانتخابات الحزبية التي جرت في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

وقال مراسل RT إن "المالكي كان أبرز المرشحين في المؤتمر العام للحزب الذي خلت ترشيحاته من قيادات معروفة، عدا أمينه العام الحالي".

وبدأ مؤتمر حزب الدعوة الإسلامية الدوري أعماله صباح أمس الجمعة في مدينة كربلاء، ونقلت لجنة المؤتمر عن المالكي تأكيده على "وحدة الدعوة وأهمية مسيرتها في العراق".

وشغل المالكي منصب رئيس الحكومة العراقية في الفترة ما بين عامي 2006 و2014.

المصدر: RT

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