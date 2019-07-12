مصر.. الحكومة توقف بيع 3 تماثيل للرئيس الراحل جمال عبد الناصر

أوقفت وزارة قطاع الأعمال في مصر، مزادا تابعا لها لبيع 3 تماثيل من النحاس للرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، وذلك تقديرا لجهوده وتأثيره في تاريخ مصر الحديث.

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وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، إنه "في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام شركة النقل المباشر عرض ثلاثة تماثيل تذكارية مصنوعة من النحاس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر للبيع في مزاد، وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للنقل البحري والبري بوقف إجراءات هذا المزاد من منطلق حرص الوزارة على ثروة مصر التراثية، وكذلك تقديرها لشخص الزعيم والرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وأضاف البيان: "في هذا الإطار، وجه الوزير الشركة القابضة بالتحفظ على تماثيل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الثلاثة، وإهدائها لوزارة الثقافة لما لها من قيمة تاريخية لشخصية عظيمة أثرت في تاريخ مصر الحديث".

المصدر: الوطن