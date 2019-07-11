مصر.. إسقاط الجنسية عن 22 مواطنا بسبب حصولهم على جنسيات أخرى

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا بالسماح لـ22 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

إقرأ المزيد

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار، بالسماح لهؤلاء الأشخاص بالتجنس بالجنسية الأجنبية، ومن بينهم حاصلون على الجنسيات الألمانية والنمساوية والبحرينية والأوكرانية.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

المصدر: مصراوي