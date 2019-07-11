مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في غزة

توفي شاب فلسطيني، اليوم الخميس، بعد ساعات من إصابة حرجة تعرض لها جراء إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان إن "المواطن محمود أحمد صبري الأدهم، 28 عاما، استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شرق بيت حانون شمال قطاع غزة"، من دون توضيح ملابسات الواقعة​​​.

وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من "الضبط الميداني"، التابعة لحركة حماس، ما أدى إلى إصابة أحدهم قبل إعلان مقتله، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار أيضا على نقطة أخرى لـ"الضبط الميداني" شرق رفح جنوب قطاع غزة، من دون الإفادة بوقوع إصابات.

من جهتها، نعت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأدهم، مؤكدة أنه أحد أفراد قوة "حماة الثغور"، لافتة إلى أن "القوات الإسرائيلية تعمدت إطلاق النار على أحد المجاهدين أثناء تأدية واجبه".

وأضافت "نحن نجري تقييما لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام".

المصدر: RT+ معا