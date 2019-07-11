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حرارة الطقس تفجر 40 لغما في تونس

أخبار العالم العربي

حرارة الطقس تفجر 40 لغما في تونس
صورة أرشيفية للغم
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ساهم ارتفاع درجات الحرارة في تونس بتفجير 40 لغما، زرعها إرهابيون في جبل الشعانبي الواقع في الوسط الغربي للبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، إن الألغام كانت مزروعة في المنطقة العسكرية المغلقة في الشعانبي بولاية القصرين، وتسببت باشتعال عدد من الحرائق.

وتعيش تونس منذ أيام على وقع ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة، وبلغت معدلات قياسية في بعض المناطق خاصة الجنوب.

ويحاصر الجيش التونسي والفرق الأمنية المختصة منذ سنوات المجموعات الإرهابية في جبل الشعانبي، وتسببت الألغام التي كان يزرعها الإرهابيون بمقتل وإصابة عدد من الجنود في حوادث سابقة.

المصدر: RT

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