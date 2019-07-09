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صحيفة: بريطانيا وفرنسا توافقان على إرسال قوات إضافية إلى سوريا

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صحيفة: بريطانيا وفرنسا توافقان على إرسال قوات إضافية إلى سوريا
Reuters
جنديان فرنسيان (أرشيف)
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ذكرت صحيفة "ذي غارديان" أن بريطانيا وفرنسا وافقت على إرسال قوات إضافية إلى سوريا، لسد الفراغ الناتج عن خفض الولايات المتحدة عدد عسكرييها في البلاد.

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وقالت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن البلدين يعتزمان زيادة عدد قواتهما الخاصة (قوات النخبة) في سوريا بنسبة تتراوح بين 10 و15%، بهدف محاربة ما تبقى من تنظيم "داعش".

وأضافت "غارديان" أن مجلة "فورين بوليسي" كانت قد كشفت عن عزم باريس ولندن توجيه قوات إضافية إلى سوريا، معتبرا أن الخطوة انتصار كبير لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي. خاصة بعد أن رفضت ألمانيا طلبا بنشر قوات برية في سوريا فيما لا تزال إيطاليا تدرس المسألة.

المصدر: "غارديان"

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