مصادر إعلامية تنفي تعيين مملوك نائبا للأسد.. وزيتون في الأمن القومي

نفت مصادر إعلامية صحة التعيينات الجديدة التي تم تداولها منذ الأمس على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة باللواءين علي مملوك وديب زيتون.

واكتفت صحيفة "الوطن" في صفحتها على الفيسبوك بتنويه مقتضب قالت فيه: "لا صحة إطلاقا لما يشاع عن تعيينات جديدة اليوم وكل ما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة"

وتداولت صفحات ومواقع عدة أخبارا تقول إنه تم تعيين رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي مملوك نائباً للرئيس السوري، ليحل مكانه اللواء ديب زيتون الذي كان يشغل موقع مدير إدارة المخابرات العامة، وحل مكانه اللواء حسام لوقا.

وكانت القيادة السورية أجرت عددا من التغييرات في قيادة بعض الأجهزة الأمنية أول أمس، كان أبرزها تعيين اللواء غسان إسماعيل خلفا للواء جميل الحسن في إدارة المخابرات الجوية، وتعيين اللواء حسام لوقا مديرا لإدارة المخابرات العامة.

دمشق- أسامة يونس