تحدثت وسائل الإعلام المصرية، عن استعدادات كبيرة لإطلاق تطبيق جديد في مصر تابع لشركة تسمى "دابسي dubci" لخدمات النقل الذكية في البلاد.

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وأشارت وسائل الإعلام المصرية، وبينها موقع "القاهرة 24" المشهور في مصر، إلى أن المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير سيكون رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية في الشركة.

وستنضم هذه الشركة إلى سوق النقل الذكي في مصر كمنافس قوي جديد لأشهر شركتين عاملتين حاليا، أوبر وكريم، حيث تستعد "دابسي" لإصدار تطبيقها الذكي الخاص بخدماتها، معلنة أن سياراتها ستزود بشبكات إنترنت مجاني "واي فاي"، إلى جانب كاميرا لمراقبة سلوكيات الكابتن والعميل، إضافة إلى توفير تأمينات اجتماعية وطبية للعاملين، وأخرى على الحياة حال وقوع حوادث أو إصابات، مع تحمل تكلفة إصلاح السيارة.

وستقبل الشركة العمل لديها بالسيارات بدءا من موديلات 2000 ولسيارات التاكسي بدءا من 2010، وتشترط لقبول السائقين إجراء تحليل مخدرات بتكلفة 150 جنيها، وفحص فني لسياراتهم بتكلفة 100 جنيه تقريبا في مكان تحدده الشركة.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت "دابسي" ستطلق خدمات للنقل الجماعي ضمن أنشطتها، خاصة أن ملصقاتها الإعلانية تظهر حافلات ودراجات وقوارب وطائرات مروحية.

وبحسب تصريحات صحفية لمحمد سمير، فإن "دابسي" شركة مصرية بالكامل، وغير مملوكة للحكومة بشكل مباشر، وقد وصف سمير شائعات ملكية جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة للشركة، أو مساهمته فيها على الأقل، بالادعاءات الخاطئة، ومع ذلك، لا يتضح هيكل المساهمين في الشركة بشكل كامل، لكن مصادر مطلعة تؤكد وجود دعم كبير من الدولة لإنجاح التجربة، من أجل تحقيق مبدأ التنافسية مع خدمات الشركات المشابهة، مثل أوبر وكريم، التي تنفرد بحصة كبيرة من السوق.

المصدر: القاهرة 24