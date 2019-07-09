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"ديربي" بغداد يتسبب بقطع الطريق 6 ساعات

أخبار العالم العربي

Reuters Thaier Al-Sudani
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قطعت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، بعض شوارع العاصمة بغداد، لمنع حدوث زحام مروري بسبب المشجعين الذين توافدوا لحضور مباراة دربي كرة القدم في الدوري العراقي الممتاز.

وقال مراسل RT إن "القوات الأمنية العراقية قطعت الطرق المؤدية إلى ملعب الشعب في جانب الرصافة من العاصمة بغداد" الذي سيحتضن مباراة فريقي "الزوراء" و"القوة الجوية"، مبينا أن "الإغلاق سيستمر ست ساعات من الرابعة والنصف عصرا حتى العاشرة والنصف ليلا" حسب التوقيت المحلي.

وأضاف المراسل نقلا عن مصدر أمني: "تأتي هذه الإجراءات من أجل حماية المشجعين وتأمين وصولهم بشكل طبيعي".

ومن المتوقع حضور 45 ألف متفرج لملعب الشعب الدولي لحضور المباراة بين قطبي الكرة العراقية.

المصدر: RT

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